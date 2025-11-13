כתב אישום חמור בחיסול בכביש 443: "פיגוע פלילי לכל דבר"

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום חמור נגד מוחמד שחאדה, בן 20 מנצרת, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של סרגיי מתתוב ז"ל בכביש 443 לפני כחודש.

מתתוב היה בדרכו לפגישת עבודה כשעבר ליד צומת מבוא מודיעים - אז נקלע לירי במסגרת ניסיון חיסול על ידי הנאשם לעבר ג'יפ סמוך שבו היו שלושה נוסעים המשתייכים לאחת ממשפחות הפשע בלוד.

שותפו של שחאדה נוטרל על ידי חיילי צה"ל שעברו בזירה. שחאדה עצמו נתפס בתום מרדף של חצי שעה. מכתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז מרכז עולה, כי הנאשם קשר קשר עם נוח אל-אעסאם לגרום למותם של פאוזי אבו-קטיפן ואחיינו מחמד.

עורכות הדין נעמה תור-זאבי ונועה עוזרי גפני מפרקליטות מחוז מרכז מסרו: "מעשי הנאשם ושותפו, כפי שמיוחסים בכתב האישום, מהווים פיגוע פלילי לכל דבר. זהו אירוע חמור שבוצע באכזריות ובתעוזה חסרת תקדים והסתיים בתוצאה טרגית. סרגיי מתתוב ז"ל, איש משפחה, מהנדס, איש מילואים, יצא מביתו לפגישת עבודה - ולא זכה לשוב אליו".

לפי סעיף 27א

עוד אמרו עורכות הדין: "השימוש בנשק חם בצוהרי היום, בלב כביש סואן והומה אדם, לצרכים עברייניים, מעיד על זלזול מוחלט בערך חיי אדם ובשלום הציבור, ועל מסוכנות חסרת מעצורים".