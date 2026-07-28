תקיפה חמורה התרחשה היום (שלישי) לאור יום ברחוב נחלת בנימין, כאשר צעירה הותקפה ברחוב לעיני עוברי אורח. תיעוד קשה שעלה לרשתות החברתיות ממצלמות האבטחה במקום הציג את החשוד מפעיל נגדה אלימות קשה, מושך בשיערה ומטיח אותה בעוצמה אל הכביש.

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מיד עם קבלת הדיווח אודות המקרה והפצת הסרטון, פתחה תחנת יפו שבמרחב איילון בחקירה, במסגרתה בוצעו פעולות במטרה להתחקות אחר זהותו של התוקף.

לפני זמן קצר הגיעה החקירה לסיומה כאשר החשוד, תושב דרום הארץ בשנות ה-30 לחייו, אותר ונעצר במהלך סריקות שערכו שוטרי תחנת יפו בשיתוף סיירי אגף סל"ע של עיריית תל אביב. החשוד הועבר לחקירה בתחנה, ובהתאם לממצאיה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו.