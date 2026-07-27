פרסום ראשון: שני חשודים נעצרו הלילה (שני) בחשד למעורבות באירוע דקירות וקטטה אלימה במסעדת "קומראן" של השף מושיק רוט בתל אביב. בשבוע שעבר הפכה המסעדה היוקרתית לזירת קטטה אלימה, שבמהלכה על פי החשד נעשה שימוש בסכינים ושני סועדים קטינים נפצעו בינוני וקל.

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מפרטי החקירה עולה כי העימות החל בבילוי במסעדה והקטטה התרחשה מחוץ למסעדה. לפי גורם בחקירה, האירוע הסתיים כך ולא גבה חיי אדם רק בנס.

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו הלילה שני תושבי תל אביב בחשד למעורבות באירוע, לאחר שבית המשפט הוציא נגדם צווי מעצר. החשודים הובאו לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, אשר האריך את מעצרם עד לתאריך 30 ביולי. החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.

אימה של אחת הנפגעות סיפרה כי בתה בת ה-16 יצאה לארוחת ערב במסעדה ונפצעה במהלך הקטטה. לדבריה, "האנשים האלה הסתובבו עם סכין וחתכו אותה 20 סנטימטרים. כל מה שהילדה הלכה לעשות היה לאכול ארוחת ערב". מנגד, החשודים מכחישים את המיוחס להם וטוענים כי לא החזיקו סכין ולא היו מעורבים בדקירות.