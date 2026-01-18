"שלם או שהכלבה תומת": אישום נגד שודדי השיצו בראשון לציון

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד בילאל זהראן (28) מג'לג'וליה ומורסי מצארוה (39) מטייבה, בגין שוד אלים של כלבת שיצו וסחיטה באיומים של בעליה לפני כחודש בעיר ראשון לציון.

מכתב האישום שהגיש עו"ד אלירן אשכנזי מפרקליטות מחוז מרכז עולה כי הנאשמים תכננו מראש לשדוד שתי כלבות כדי שישמשו אותם כקלף מיקוח לסחיטה כספית.

האירוע התרחש לפני כחודש, אז הגיע זהראן יחד עם מעורבים נוספים ותצפת על הקורבן שיצא מביתו לטיול עם שתי כלבותיו. התוקפים, לבושים בשחור ועטויי כפפות, יצאו מהרכב, ריססו בפניו של המתלונן גז מדמיע והכו אותו באגרופים ובעיטות בכל חלקי גופו עד ששחרר את הרצועות. עוברת אורח שניסתה לסייע והתעמתה עם השודדים רוססה אף היא בגז מדמיע. אחת הכלבות הצליחה להימלט, אך השנייה נלקחה על ידי הנאשמים שנמלטו מהמקום.

מצלמות אבטחה

ימים ספורים לאחר השוד, החלו הנאשמים לשלוח לבעלים הודעות וואטסאפ ובהן דרישה להעברת תשלום בסך 600 אלף דולר לארנק דיגיטלי. כדי להגביר את הלחץ, נשלחו למתלונן סרטונים המתעדים את הכלבה בחזקתם, לצד איום מפורש: אם הכסף לא יועבר – הכלבה תומת.

למרות המאמצים, הכלבה טרם אותרה או הוחזרה לבעליה עד למועד הגשת כתב האישום. לזהראן ומצארוה מיוחסות עבירות של שוד בנסיבות מחמירות בצוותא, סחיטה באיומים בצוותא ושינוי זהות רכב. מצארוה מואשם בנוסף בשימוש ברכב ללא רשות. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של השניים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.