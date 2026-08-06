קטין בן 15 נעצר בחשד שהשליך צואה לעבר בית הקפה בירושלים שפתוח בשבת

קטין בן 15 נעצר הלילה (חמישי) בחשד שהשליך שקית צואה לעבר בית הקפה "קפה בסמטה" בירושלים, במסגרת מאבק חרדים קיצוניים נגד פעילותו בשבת.

במשטרת ירושלים מתגברים כוחות ומאמץ מבצעי למאבק במחאות נגד פתיחת בית הקפה שהחל בחודש שעבר, במטרה לשמור על הסדר ולמנוע כל הפרעה למרקם החיים.

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ביום שבת האחרון התקיימה מחאת חרדים מחוץ לבית הקפה, זה השבוע החמישי ברציפות. עימותים פרצו לאחר שעשרות חרדים קיצונים הגיעו למחות מול בית הקפה, והציגו את הפגנת המחאה הגדולה ביותר במקום עד כה.

המפגינים, שהודיעו מבעוד מועד על החרפת הצעדים, קראו קריאות קשות ובהן "מחלל שבת עונשו מוות", והתעמתו עם כוחות המשטרה שפעלו לפינויים.

בשבועות קודמים הגיעו מנגד מאות לקוחות ותושבים כדי להפגין סולידריות עם הבעלים. מנהל בית הקפה, יואל בן דוד, הבהיר כי אין בכוונתו לוותר ואמר: "אנחנו לא פותחים כדי לעצבן אנשים אלא כדי לתרום לקהילה, מגיעים לתמוך בנו גם תושבים דתיים שרוצים ירושלים לכולם".

אביגדור ליברמן שהגיע לתמוך הותקף ע"י המפגינים, והגיב בזעם: "אני מאמין בעיקרון חיה ותן לחיות. לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של גבורה אזרחית. את הוונדליזם שאנחנו רואים מאחוריי - כל זה רק מוכיח שהחבר'ה האלו חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס, מול חיזבאללה, מול החות'ים, אבל לא כאן בירושלים, מול אזרחים שלווים. כשנגיע לשלטון לא יהיה להם זמן פה להפגין. כולם ירוצו בטירונות!".