אישום ברצח באדישות: ירה לפחות 8 כדורים מהחלון והרג את בתו

פרקליטות מחוז חיפה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד סמיד ג’אג’אה, בן 43 מערערה, בגין רצח באדישות של בתו, לילא. הרקע לטרגדיה הקשה הוא עימות משפחתי שהתפתח ביישוב ביום חג הקורבן, בעקבות ריב שגרתי בין ילדים ולאחר שאחותו של הנאשם העירה לו על התנהגות בנו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי כתב האישום, לאחר שניסיונות בני המשפחה להרגיע את הרוחות לא צלחו, נכנס ג'אג'אה לתוך ביתו, נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות שמונה יריות מתוך המבנה לעבר קיר שיש בו חלון.

הירי בוצע ישירות לעבר חצר הבית, בשעה שבני משפחתו עמדו מחוץ למבנה. אחד הקליעים שנורו פגע בראשה של בתו לילא, שהייתה באותה העת בחצר. היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה זמן קצר לאחר מכן.

כתב האישום מייחס לנאשם שורת עבירות חמורות ובהן רצח באדישות, עבירות נשק (החזקה, נשיאה והובלה), ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט. בפרקליטות מציינים כי כשבועיים לפני הרצח כבר הגיע הנאשם חמוש לבית אחיו בעקבות ויכוח אחר, איים עליו וירה באוויר. בבקשת המעצר עד תום ההליכים הדגישה המדינה כי נשקפת ממנו מסוכנות גבוהה ביותר וכי העלמת האקדח והחשש מהשפעה על העדים - שרבים מהם קרובי משפחתו - מחייבים להותירו מאחורי סורג ובריח.