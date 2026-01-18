בן זוג של זמרת מוכרת מאוד חשוד בתקיפת שורד שבי בת"א

בן זוג של זמרת מוכרת מאוד חשוד כי תקף הלילה (ראשון) שורד שבי ואת חברו במועדון בתל אביב, לאחר הופעתה של הזמרת. שורד השבי מסר עדות ובמשטרה מנסים להשיג את בן הזוג של הזמרת לצורך חקירה. במשטרה שוקלים לגבות עדות גם מהזמרת.

האירוע התרחש במסגרת מסיבה פרטית של הזמרת המוכרת במועדון Hive בשדרות רוטשילד במרכז תל אביב. שורד השבי ניסה להיכנס למקום יחד עם חבר לאחר ההופעה של הזמרת וסורב. בשלב מסוים במהלך הלילה, לאחר ששורד השבי סורב להיכנס, החבר ניסה פעם נוספת לברר את אפשרות הכניסה ואז השניים הותקפו.

שורד השבי טוען: "בשלב מסוים חבר שלי שוב ניסה להכניס אותנו ואז הוא פגש את הזמרת. היא אמרה לו שאני יכול להיכנס. עלינו יחד למועדון אבל היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאד. פתאום יצאו שני בחורים מהמועדון, אחד מהם בן הזוג של הזמרת, והתחיל ויכוח. הוא הגיע במטרה לריב והתחיל לצעוק: זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה. בהמשך הוא התחיל לתקוף את חבר שלי, ניסיתי להעיף לו את היד והוא נתן לי בוקס לפנים".