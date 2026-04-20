המשטרה פנתה הבוקר (שני) לבית המשפט בבקשה רשמית להאריך את תוקף החזקת התפוסים של בכירי הפרקליטות הצבאית ב-180 ימים נוספים, צעד שמשאיר את הטלפונים, המידע הדיגיטלי והמסמכים האישיים בידי החוקרים.

הבקשה, שהוגשה בהסכמת הצדדים, נוגעת לציוד שנלקח מהפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, סגנה גל עשהאל והתובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולומש.

המהלך מצביע על כך שלמרות סיום שלב החקירות הפרונטליות, המשטרה עדיין נדרשת לזמן ממושך כדי לעבד את המידע שנמצא על המכשירים ובמסמכים.

פירוט הפריטים שהוגש לבית המשפט מעלה כי אצל הפרקליטה הצבאית הראשית נתפסו מסמכים בחדר השינה בביתה, לצד מסמכים נוספים שנלקחו מלשכתה. מלבד הניירת, המשטרה מחזיקה במכשיר טלפון מסוג אייפון 16 פרו מקס ובשעון חכם מסוג אפל השייכים לה.

אצל סגן הפרקליטה הצבאית הראשית, גל עשהאל, מחזיקה המשטרה במכשיר אייפון 15 פרו מקס ובחומרים המקשרים ישירות לפעילות הצבאית הרגישה. אלו כוללים מסמכים תחת הכותרת "שדה תימן", תיקייה הנושאת את הכיתוב "הפרקליטות הצבאית" ומחברות של אגף המבצעים. אצל מתן סולומש נתפס מכשיר טלפון נייד שגם החזקתו תוארך בחצי שנה.

על אף שהחקירה כבר הסתיימה מזמן, במשטרה מנמקים את הבקשה בכך שמדובר בחקירה מורכבת ורגישה.