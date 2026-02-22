גניבת בשמים הפכה כבר לתופעה רווחת ברשתות הפארם, אבל לפעמים יש מקרים שבהם הגנבים לא מצליחים לכסות את עקבותיהם כמו שצריך - ונתפסים על חם. כך למשל קרה בסניף של רשת סופר פארם בקניון הדר בירושלים, כשהעובדים שמו לב בחודשיים האחרונים שנעלמו עשרות בשמים ממדפי החנות.

עובדי הסניף הצליחו לשים לב לדפוס חריג שחוזר על עצמו - או ליתר דיוק שלושה בשמים יוקרתיים שהיו חסרים באופן תדיר. בסניף בחרו לבחון את קצה החוט שעלו עליו, והפכו את שלושת הבשמים הללו לפיתיון.

מצלמות האבטחה של הסניף שהתמקדו במדף האהוב על הגנב הצליחו לתפוס אותו בשעת מעשה מספר פעמים, ותיעדו שיטה קבועה אך לא מתוחכמת מדי - הגנב פשוט ניגש למדף, הסתכל לצדדים וחיכה לשעת כושר. אז, כשאף אחד לא הסתכל, הוא הסליק את הבשמים בתוך תחתוניו ועזב את המקום. באחד התיעודים ניתן אף לראות את הגנב נתפס בעת מעשה על ידי דיילת בסניף שדרשה ממנו להשיב את הבשמים שניסה לגנוב.

--

השבוע, בתום חקירה שנוהלה בתחנת מוריה של מרחב ציון במשטרה, הוגש כתב אישום נגד הגנב המבושם, עם בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים נגדו.