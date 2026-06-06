ליה מלכה, בת 35 מראשון לציון, נרצחה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון ביום חמישי האחרון. אביה, יעקב מלכה, סיפר אתמול (שישי) בריאיון ל"סופשבוע" עם דניאל רוט אבנרי על האיומים שקיבל מחן כהן, בן זוגה לשעבר של ביתו, החשוד ברצח. "אי אפשר לעכל אירוע כזה, אי אפשר להיפרד", שיתף יעקב, "במשך התקופה הזו הוא איים עליי, על הבן שלי, איים על אשתי ועל החתן שלי".

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"אי אפשר לעכל אירוע כזה, אי אפשר להיפרד", מספר יעקב, "זה לא עובר בשום צורה שהיא. אפילו לזהות גופה אתה לא יכול לזהות. יש פה רמת פשע שלא נתפסת בהיגיון, וזה מה שמתסכל יותר מהכול".

"התסכול נובע בעיקר מהלך הדברים בהתנהלות הראשונית. הם זוג שלמעשה היו, על הנייר, נשואים שנתיים וחצי בערך, פחות או יותר, אבל החיים המשותפים ביניהם היו פחות משנה. בפרוץ המלחמה האחרונה, כשההרחקה התחילה ב-28 בפברואר, הם היו בנתק והיא הייתה אצלנו בבית. אחרי שהם היו בנתק, ואחרי כ-20 יום שהיא הייתה אצלנו בבית, קיבלתי רצף של הודעות ביום שישי בערב, במשך כמעט חמש שעות, מאדם שהרגשתי שהוא על סמים".

"אנחנו ידענו שהוא על סמים, כי היא התנגדה לחיים המשותפים איתו - הן מבחינת הסמים והן מבחינת האלכוהול. ואני רוצה לשים דגש שגם כל המשפחה שלו, כולל ההורים שלו, שותפים לסמים ולאלכוהול ביחד איתו", סיפר יעקב.

"הם היו פרודים. במהלך הפרידה היא באה לגור אצלנו בתקופת המלחמה. אחרי המלחמה, כשהדברים קצת נרגעו, היא חזרה לבית, אבל לא ביחד. הם לא היו ביחד בזוגיות. הם מעל ארבעה חודשים לא בזוגיות".

"אבל במשך התקופה הזו הוא איים עליי, לא פעם אחת. כשהלכתי להתלונן במשטרה, שם הרגשתי שאני נזרק דרך המדרגות. הוא איים על הבן שלי, הוא איים על אשתי, הוא איים על החתן שלי. הוא הביא אנשים שכמעט תקפו את החתן שלי. הוא פגע בצמיגים של האוטו".

יעקב סיפר על האיומים שקיבל מהפרוד של ביתו: "הוא אומר לי: ‘יש לך בת אחת’, אבל אני לא מנעתי ממנו. אני יכול להוציא את פלט ההודעות שהיו בינינו, וגם את ההודעות הקוליות. שלחתי לו הודעה אחרי שהוא שלח לי חמש שעות של הודעות, ואמרתי לו: ‘אני לא יכול להיות מי שמונע מאבא לראות את הבת שלו. לא אני ולא הבת שלי’'.

יעקב שיתף על התסכול אל מול התנהלות המשטרה: "אתה בא למשטרה ביום ראשון, אתה ממתין שלוש שעות, ואחר כך אומרים לך שאין מי שיקבל אותך. במקרה אתה תופס סייר, והוא עוזר לך להיכנס אחרי שלוש שעות. לוקחים נקודות זעירות מתוך כל האיומים שהיו - אין עליי, אין על הילדים שלי, אין על הרצח - וכאילו שאנחנו מגישים תלונה כי אנחנו רוצים למנוע ממנו לראות את הילדים".

ליה נרצחה ביום חמישי האחרון בפיצוץ הרכב בנתיבי איילון. בן זוגה לשעבר של ליה מלכה, חן כהן, שנעצר בחשד למעורבות ברצח, נחקר במשך שעות בימ”ר מרכז. תחילה הגיע מיוזמתו לתחנת המשטרה ואז הודיעו לו כי הוא עצור. הוא מכחיש את החשדות נגדו. במהלך החודשים האחרונים הוגשו נגדו מספר תלונות מצד מלכה ומצד בני משפחתה.