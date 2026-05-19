פרסום ראשון: קטטה אלימה בין כוכבי הרשת אלירן דהן ואשר בן עוז הסתיימה בהגשת כתבי אישום נגד השניים. לפי פרטי האישום, בין השניים התנהל סכסוך ממושך, שהחל לאחר שדהן, פעיל ימין וכוכב רשת, פרסם סרטון תחקיר נגד בן עוז, עבריין מורשע ואושיית רשת בעצמו. בתגובה, בן עוז התייחס לדברים במספר ראיונות ובפרסומים שונים ברשתות החברתיות.

העימות הפיזי בין השניים פרץ מחוץ לבניין מגוריו של בן עוז ברמת גן. דהן, שיצא מחדר כושר במקום, החל לצלם את בן עוז באמצעות הטלפון הנייד שלו. בשלב זה, כך נטען, בן עוז תפס את דהן בצווארו, והשניים החלו להיאבק עד שנפלו ארצה.

מהאישומים עוד עולה כי במהלך הקטטה הכה דהן את בן עוז בראשו פעמיים באמצעות מכשיר הטלפון שלו, ואילו בן עוז מואשם כי גרם לדהן לחבלות של ממש. כתוצאה מהאירוע נפצעו שני המעורבים.

בתום חקירה שניהלה תחנת משטרת בני ברק, הוגשו נגד השניים כתבי אישום נפרדים. נגד אשר בן עוז הוגש כתב אישום בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש ונגד אלירן דהן הוגש כתב אישום בגין עבירת פציעה.