שוטרי מחלק הנוער בתחנת תל אביב צפון עצרו היום תלמיד בן 12, לאחר שהגיע לבית ספרו כשהוא חמוש בסכין, שוקר חשמלי ושני מבערים. המעצר בוצע בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה על קטין שמשתמש בשוקר חשמלי כלפי תלמידים בני גילו בין כותלי המוסד החינוכי. השוטרים שהגיעו למקום תפסו את אמצעי התקיפה ברשותו של החשוד, והוא הועבר לחקירה בתחנה במסגרת פעילות יזומה של מרחב ירקון נגד תופעת האלימות בקרב קטינים.

האירוע בתל אביב מתרחש על רקע החלטת מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, להכריז על מבצע אכיפה ארצי נרחב נגד פשיעת נוער. המבצע, שכולל תגבור של מאות לוחמי מג"ב וכוחות סמויים במוקדי חיכוך ובמרחבים הציבוריים, מתמקד במיוחד בגזרת מחוז תל אביב. המשטרה הנחתה על הפעלת כלל הכלים המודיעיניים והחקירתיים לביצוע מעצרים ממוקדים ומיצוי מהיר של תיקי חקירה, במטרה לבלום את רצף אירועי האלימות החמורים שבהם מעורבים קטינים בשבועות האחרונים.

מבצע האכיפה והמעצר בבית הספר מגיעים בעקבות שורת מקרי רצח ופשיעה שטלטלו את המדינה, ובראשם רצח ימנו זלקה בפתח תקווה בערב יום העצמאות בידי יותר מעשרה נערים. מקרים נוספים, כמו דקירתו למוות של דסטאו צקול בן ה-19 בבאר שבע ופעילותה של כנופיית הנוער "SSQ" בדרום תל אביב, מעלים חשש כבד במערכת הביטחון מפני הסלמה ברמת התעוזה והאכזריות של עבריינות הנוער. רשויות החוק מדגישות כי המעבר ממעשי אלימות ברחוב לשימוש באמצעי תקיפה בתוך בתי הספר מחייב יד קשה ונוכחות משטרתית מוגברת להשבת הביטחון האישי.