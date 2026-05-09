חשד לגניבת נשק מצה"ל: שני חיילים ביחידות קרביות נעצרו

שני חיילים בסדיר המשרתים ביחידות קרביות בצה"ל, חשודים שגנבו נשקים מבסיסים צבאיים בארבעה אירועים שונים, כך פרסמה הערב (שבת) ראש דסק הפלילים לי עייש במגזין השבת של i24NEWS.

חקירה סמויה שניהלה בשבועות האחרונים היחידה המרכזית של מחוז חוף, יחד עם מצ"ח, הפכה בימים האחרונים לגלויה - ובמסגרתה נעצרו מספר חשודים, בהם שני חיילים בסדיר שמשרתים ביחידות קרביות, לצד כמה אזרחים.

על פי החשד, המעורבים גנבו נשקים מבסיסי צה"ל בארבעה אירועים שונים לפחות. החשש המרכזי של החוקרים הוא שהנשקים יועדו לגורמי פשיעה. חלק מהחשודים משתפים פעולה באופן חלקי בלבד עם החוקרים, וכשהם נשאלים על החשדות נגדם, הם בוחרים לשמור על זכות השתיקה.

במסגרת החקירה צפויים להתבצע מעצרים נוספים. מדובר צה"ל טרם התקבלה תגובה. המעצר של שני החיילים מגיע על רקע הפרסום מלפני שבועיים, אודות שתי חיילות שנעצרו בחשד שגנבו אמצעי לחימה מתוך בסיס צבאי ומכרו אותו לגורמים עברייניים.