פרשת רצח ימנו זלקה ז"ל: תיעוד בלעדי של העימות רגעים לפני הרצח, כך חשפה הערב (שישי) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"קבינט שישי". בתיעוד נראה ימנו פונה לצעירים שנכנסו לסניף "פיצה האט" וריססו ספריי קצף, משוחח עמם ומנסה למנוע הסלמה. בהמשך, הנערים הולכים, חוזרים עם תגבורת - ומאיימים עליו. שעתיים וחצי לאחר מכן אירע הרצח.

כפי שחשפנו השבוע, בידי המשטרה גם קטע סאונד מאותו עימות, שבו נשמע ימנו אומר: "אני לא רוצה לריב״ - ואחד החשודים משיב לו: ״אם אתה גבר בוא לצד, לא ליד המצלמות".

המשטרה הודיעה הבוקר על סיום חקירת פרשת הרצח, שאירע בערב יום העצמאות. חומרי החקירה הועברו לפרקליטות עם המלצות להעמדה לדין של החשוד המרכזי יואשם בעבירת רצח בנסיבות מחמירות.

בנוסף, הומלץ להעמיד לדין מספר חשודים נוספים בגין עבירות של רצח בצוותא, לצד עבירות נוספות של חבלה בכוונה מחמירה. כתבי האישום בפרשה יוגשו בתחילת השבוע לבית המשפט המחוזי בלוד.

עם זאת, במשפחת זלקה זועמים על כוונת הפרקליטות שלא להאשים את הדוקר ברצח בכוונה תחילה: "הפרקליטות מתכוונת להגיש כתב אישום מקל לרוצח. למדינה שלמה קפא הדם כשהיא ראתה את הרצח הברוטלי של ימנו אבל לפרקליטות זה לא מספיק. הרוצח המקצוען צדק. הוא ידע שהוא צריך היה רק להעלים את הסכין כדי לצאת מזה בזול. הוא יקבל עונש שיאפשר לו להשתחרר לאחר כמה שנים ולהתחיל חיים חדשים, בזמן שימנו נרקב בקבר". במשפחה מתכוונים למחות מול הפרקליטות מחר החל מ-20:30 בערב.