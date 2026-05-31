הותר לפרסום: סמ"ר מיכאל טיוקין נהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון

דובר צה"ל התיר לפרסום הבוקר (ראשון) כי סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל ז"ל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020.

התקרית התרחשה אמש סמוך לשעה 22:30 במרחב זוטר אל שרקייה - מעבר לליטאני, כאשר רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה פגע בנקודה בה פעלו כוחות סיירת גבעתי בדרום לבנון. בעקבות פגיעת הרחפן, סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל נהרג, וארבעה חיילים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי.

ראש עיריית אשקלון ספד לסמ"ר טיוקין ז"ל: "הלב נשבר והעיר אשקלון כולה אבלה וכואבת על נפילתו של סמ"ר מיכאל טיוקין, תושב העיר, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל בקרב על הגנת המולדת בדרום לבנון, בן 21 בנופלו. מיכאל ז"ל היה בן יחיד לאמו. עיריית אשקלון תלווה את האם בשעתה הקשה ותעמיד לרשותה את כל הסיוע הנדרש. תנחומינו הכנים מעומק הלב. יהי זכרו של מיכאל ברוך ונצור בלבנו לעד".

הדיווח על מותו של מיכאל ז"ל מגיע על רקע הודעת דובר צה"ל הבוקר כי נפתח מבצע נרחב במרחב הסלוקי ורכס הבופור בדרום לבנון. במסגרת המבצע כוחות של אוגדה 36 חצו את נהר הליטאני והחלו לפעול מצפון לו על מנת להסיר את האיום על אצבע הגליל.