דיווח בארה"ב: הטיל הישראלי העוצמתי שחיסל את חמינאי ואנשיו

ביום שבת האחרון ישראל וארצות הברית החלו במתקפה המשותפת על איראן, בה חוסל המנהיג העליון עלי חמינאי, ביחד עם עשרות מאנשיו שהגיעו למתחם הנשיאות בטהרן. היום (חמישי) דווח ב'ניו יורק פוסט' פרטים על החימוש שבו ישראל השתמשה כדי לחסל את הרודן האיראני.

על פי הדיווח, מדובר בטיל בליסטי רב-עוצמה בשם "דרור כחול". מדובר בטיל שיכול לעוף למרחק של כ-2,000 קילומטרים, ועוזב את האטמוספירה - לפני שהוא צונח בחזרה לכדור הארץ שטס ונוחת בעוצמה אימתנית על המטרה.

היכולת של הטיל לצאת אל מחוץ לאטמוספירה הופכת אותו לבלתי-ניתן ליירוט. ביום שבת האחרון, הטיל שוגר ממטוס F-15 של חיל האוויר, ונחת כשעתיים לאחר מכן על משכנו של המנהיג המחוסל בטהרן, ביחד עם כ-30 חימושים נוספים.

על פי גורמים ישראלים, עוצמת הפיצוץ מהתקיפה בטהרן הייתה כה חזקה - עדי כדי כך שנמצאו שאריות ממנה במערב עיראק.