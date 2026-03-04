"לגרום למשבר עולמי": תוכנית הכאוס שהשאיר חמינאי לאחר מותו

מקורות איראנים מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שחוסל ביום הראשון של מבצע "שאגת הארי", השאיר טרם מותו תוכנית פעולה סדורה לאנשי המשטר האיסלאמי במדינה. מטרת התוכנית - ליצור משבר כלכלי עולמי, באמצעות פגיעה בייצור ותנועת הנפט באזור.

על פי שלבי התוכנית, שמתבצעת כעת שלב אחר שלב, על איראן לסגור את מיצרי הורמוז לתנועה ימית ולמנוע מעבר של ספינות אל ומהמפרץ הפרסי. כידוע, כ-20% מתוצרת הנפט העולמי עוברת דרך המיצרים, שכעת נמצאים תחת סגר ימי של משמרות המהפכה. מספר ספינות כבר דיווחו שקיבלו אזהרות רדיו ממשמרות המהפכה בטרם הגיעו לאזור. משמרות המהפכה אף פרסמו הצהרה בה נאמר כי "כל ספינה שתעבור במיצרי הורמוז - תעלה באש".

עם סגירת המיצרים, השלב הבא בתוכנית של חימנאי המחוסל היא לפגוע במתקני האנרגיה של המדינות הערביות במפרץ הפרסי. כידוע, מאז תחילת המבצע איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מתקני נפט ומיכליות דלק בסעודיה, עומאן ומדינות נוספות באזור.

התוכנית של חמינאי כוללת גם שלבים להישרדות המשטר באיראן, כלקח ממבצע "עם כלביא" ביוני האחרון. חמינאי הורה על ביזור המסכויות בצבא על ידי הפיכת היחידות בו לעצמאיות. כמו כן הורה גם על ביזור סמכויות במגזר האזרחי במדינה, ומושלים אכן קיבלו סמכויות שניתן להפעיל בשעת חירום ללא צורך באישור מהשלטון המרכזי.

אתמול דווח כי המועצה העליונה של איראן בחרה בבנו של המנהיג העליון המחוסל, מוג'תבא חמינאי השמרן הקיצוני, להנהיג את המדינה אחרי אביו. ברויטרס דווח היום מפי מקורות איראניים כי מוג'תבא ניצל מהתקיפות האחרונות באיראן.