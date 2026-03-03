"נצטרף באופן אקטיבי": התנאי של סעודיה לתקוף באיראן

איראן לא מפסיקה להפגיז את השכנות שלה במפרץ במאות טילים ורחפני נפץ, חלקם מצליחים גם לגרום נזקים כבדים ברכוש וגם אבדות בנפש. הערב (שלישי) פרסם כתבנו המדיני גיא עזריאל מהו התנאי של מובילת הגוש הזה, סעודיה, להצטרפות למערכה. על פי גורם סעודי ששוחח עם i24NEWS, אשר מקורב לבית המלוכה, המסר שמועבר לאמריקנים הוא "אנחנו נצטרף באופן אקטיבי ללחימה אם תהיה מתקפה נוספת על מתקני הנפט שלנו".

נזכיר כי אתמול איראן פגעה בבית הזיקוק הגדול של ארמקו ברס טנורה, מתקן בעל קיבולת של למעלה מחצי מיליון חביות נפט גולמי ביום. הפגיעה הזו גם הקפיצה היום את מחירי הנפט בעולם.

זה לא בהכרח גם האינטרס שיוביל את ההחלטה של האמירויות, של בחריין או של הקטארים, שאגב הכחישו שתקפו אתמול באיראן, אבל לפחות עבור הסעודים, "נתקוף רק אם תהיה פגיעה נוספת במתקני הנפט שלנו".

כזכור, אתמול דיווחנו על המסר שהועבר לארצות הברית ולישראל על כך שהמדינות האלו "שוקלות ברצינות" להצטרף למערכה בתגובה לירי הזה. במידה ומדינות המפרץ יצטרפו, שינוי מאזן הכוחות הצבאי יהפוך לדרמטי, לא רק צבאית אלא גם שינוי דיפלומטי-אסטרטגי עצום.

מוקדם יותר היום, פורסמו נתונים על מספר היירוטים שבוצע במזרח התיכון. כווית יירטה 178 טילים בליסטיים ו-384 רחפנים. איחוד האמירויות יירטה 169 טילים מתוך 182 שזוהו, כאשר השאר נחתו בים. היא גם יירטה 645 רחפנים, כאשר 44 נוספים פגעו בשטח המדינה. בחריין יירטה 70 טילים ו-76 רחפנים, וקטאר יירטה 101 טילים מתוך 104 שזוהו, כמו גם 24 מתוך 39 רחפנים.

סעודיה לא פרסמה את המספר הכולל של הטילים או הרחפנים שיורטו. שגרירות ארה"ב בריאד הותקפה על ידי שני רחפנים איראניים, ומשרד ההגנה מסר מאוחר יותר כי שמונה רחפנים יורטו ליד הערים ריאד ואל-חרג' בסעודיה. גם בעומאן, נמל המסחר דוקם של המדינה הותקף על ידי שני רחפנים השבוע, ומכלית נפט הותקפה מול חופי המדינה.