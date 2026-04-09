נציגי צה"ל אמרו בדיון חסוי לכנסת כי "השלטון האיראני שקם עכשיו יותר קיצוני מקודמו", כך פרסם היום (חמישי) לראשונה ב-i24NEWS כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. הנציגים גם טענו כי "ישנם הישגים צבאיים יפים מאוד שהושגו במבצע".

כזכור, מוקדם יותר היום, המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי, פרסם היום הצהרה פומבית ראשונה בכתב שבה התייחס למצב הביטחוני באזור, למלחמה המתמשכת ולמדיניותה של הרפובליקה האסלאמית.

לדבריו, "חזית ההתנגדות היא חלק בלתי נפרד מערכי המהפכה האסלאמית", הוא שיבח את חיזבאללה על תמיכתו באיראן למרות הקשיים. לדבריו, אם המלחמה תימשך, איראן תפתח חזיתות נוספות נגד אויביה. "אם מצב המלחמה יימשך, יופעלו חזיתות שבהן אין ניסיון לאויב", הזהיר. חמינאי הוסיף כי איראן תדרוש פיצויים מהאויב על הנזקים שנגרמו לה. "נדרוש פיצויים, ואם יסרבו - נהרוס את מה שיש להם בגובה הפיצויים שמגיעים לנו", אמר.

במקביל, ראש הרשות השופטת באיראן, ע'ולאם-חוסיין מוחסני אג'אי, קרא היום להאיץ את ההוצאות להורג של מפגינים והחרמת רכושם של "סוכני אויב" תחת החוק להחמרת הענישה על ריגול. אג'אי, המזוהה עם דיכוי אלים של מתנגדי משטר מאז 1979, מאותת כי החלשות הצבא בחזית לא תוביל לריכוך היד הקשה נגד הציבור בבית פנימה.

במקביל, התנאים בבתי הכלא הידרדרו לרמה של משבר הומניטרי. דיווחים מכלא אווין חשפו כי בשיא המלחמה רותכו דלתות התאים במוטות מתכת כדי למנוע בריחה במקרה של הפצצה.

כמו כן, סגן שר החוץ האיראני, סעיד ח'טיבזדה, אמר כי איראן הייתה על סף תגובה להפרת הפסקת האש אמש אך פקיסטן התערבה וכי השעות הקרובות קריטיות מאוד.