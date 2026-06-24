הקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם מתכנס הערב (רביעי) בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר על הפרק עומד פיילוט הנסיגה מלבנון לטובת פריסת צבא לבנון. ההתכנסות מגיעה על רקע היום השני לשיחות המדיניות בין ישראל ללבנון, שבמהלכו נרשמה האצה משמעותית במגעים בין הצדדים.

המטרה המרכזית של המתווכים היא להביא להצהרה משותפת ורשמית עד לתום סבב השיחות הנוכחי מחר.

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ההצהרה המשותפת המסתמנת צפויה לכלול סיכום עקרוני על תחילת הפיילוט, שבמסגרתו תחל פעילות של צבא לבנון, בגיבוי אמריקני, נגד התבססות חיזבאללה באזור. עם זאת, השיחות נתקלות במכשולים, כאשר הוויכוח המרכזי והעיקרי שנותר פתוח בין המשלחות בשלב זה הוא הגדרת השטח המדויק שבו יחל המהלך הראשוני. מעבר לכך, שני גורמים המעורים בפרטי המשא ומתן מסרו ל-i24NEWS כי המעורבות האיראנית החזקה בסוגיית לבנון יצרה קשיים מורכבים בניהול השיחות.

חרף הדרמה הדיפלומטית והמכשולים שהציבה טהרן, ההערכה הרווחת בקרב הגורמים המעורבים היא כי שתי המדינות יצליחו להגיע לסיכומים ולנוסח מוסכם בסופו של דבר. זאת לאחר שביום הראשון לשיחות בין ישראל ללבנון לא נרשמה כל התקדמות, והמגעים נקלעו למבוי סתום.