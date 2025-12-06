בישראל מרכזים מאמצים לשחרור החלל החטוף האחרון שנותר ברצועת עזה, רס"ל רן גואילי. הערב (שבת) לצד זאת, נודעו ל-i24NEWS פרטים על הצוות - ועל המסר. כתבנו המדיני פרסם לראשונה ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' פרטים חדשים על הצוות הישראלי, ועל המסר שמועבר למתווכות.

ל-i24NEWS נודע, כי מתאם השבויים והנעדרים גל הירש נפגש בקהיר עם שר המודיעין המצרי חסן רשאד ועם גורמים קטאריים, טורקיים, אמריקנים, ועם הצלב האדום. המסר החד משמעי שישראל מעבירה בפגישות האלה - ישראל יודעת שיש גורמים בג'יהאד האיסלאמי שיודעים בדיוק איפה נמצא גואילי.

כזכור, אמש פורסם לראשונה ב"קבינט שישי" כי המידע שישראל מעבירה למצרים ולצוות הבין-לאומי שיושב בקהיר - כולל מידע מודיעיני, רשימות ואפילו תצלומי אוויר שאמורים לכוון למיקום שבו נמצאת גופתו של גואילי.

