מסתמן: הפגישה הבאה בין ישראל ללבנון תתקיים ב-19.12
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: הפגישה תהיה בין בכירים מהמדינות • החטוף שהושב הוא סותדיסאק רינתלאק, שנחטף ממטעי קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר • רן גואילי הוא החלל האחרון שנותר בידי חמאס בעזה • עדכונים שוטפים
משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר (חמישי) כי החלל החטוף שהושב מעזה הוא סותדיסאק רינתלאק, אזרח תאילנד שנחטף ממטעי קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר. גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: מסתמן - הפגישה הבאה בין הבכירים הישראליים והלבנוניים תתקיים ב-19 בדצמבר. דיווח סגניתו של וויטקוף עובדת על הצעה להקמת אזור חיץ בין לבנון וישראל
מקורות לבנוניים לערוץ "אל-חדת'" הסעודי: מורגן אורטגוס, סגנית שליח טראמפ סטיב וויטקוף, עובדת על נוסח הצעה להקמת אזור חיץ בין לבנון וישראל. לפי הפרטים שפורסמו, הנקודות עליהן תעבוד על ניסוח ברור מול המדינות הן הקמת אזור ביטחון תחת פיקוח ישראלי והצבת רובוטים המבצעים ירי כאשר ישראל חושדת בתנועה העלולה להוות איום (איילי כהן)
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: מסתמן כי הפגישה הבאה בין הבכירים הישראליים והלבנוניים תתקיים ב-19 בדצמבר (עמיחי שטיין)
דיווחים פלסטיניים: כוחות צה"ל פתחו באש בצפון רפיח שבדרום רצועת עזה (איילי כהן)
משרד ראש הממשלה: החלל החטוף שהושב אמש הוא סותדיסאק רינתלאק, שנחטף ממטעי קיבוץ בארי במתקפת 7 באוקטובר. גופתו של רן גואילי, לוחם היס"מ שנחטף לאחר שנפל בקרב בקיבוץ עלומים, היא האחרונה שנותרה בידי חמאס ברצועת עזה (עמיחי שטיין)