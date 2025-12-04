מקורות לבנוניים לערוץ "אל-חדת'" הסעודי: מורגן אורטגוס, סגנית שליח טראמפ סטיב וויטקוף, עובדת על נוסח הצעה להקמת אזור חיץ בין לבנון וישראל. לפי הפרטים שפורסמו, הנקודות עליהן תעבוד על ניסוח ברור מול המדינות הן הקמת אזור ביטחון תחת פיקוח ישראלי והצבת רובוטים המבצעים ירי כאשר ישראל חושדת בתנועה העלולה להוות איום (איילי כהן)