מפקד צבא פקיסטן, אסים מוניר, צפוי לנסוע לאיראן, כך לפי כלי התקשורת הממלכתיים • לפי דיווח ב-CNN, טראמפ ונתניהו ניהלו שיחה מתוחה שבה ניכר פער בין דעותיהם השונות • רויטרס: איראן מחזקת את השליטה בהורמוז
מפקד צבא פקיסטן, אסים מוניר, צפוי לנסוע היום (חמישי) לטהרן, כך לפי כלי התקשורת הממלכתיים של איראן. לפי דיווח ב-CNN, טראמפ ונתניהו ניהלו בשלישי האחרון שיחה מתוחה, שבה ניכר פער בין דעותיהם השונות בנוגע להמשך המלחמה באיראן. דיווח ברויטרס: איראן מחזקת את השליטה בהורמוז באמצעות נקודות ביקורת באיים, עסקאות דיפלומטיות - ולפעמים "עמלות".
דיווחים פלסטיניים: הרוג ופצועים כתוצאה מתקיפת כטב"ם בבית לאהיא שבצפון רצועת עזה (איילי כהן)
סוכנות IRNA האיראנית: גורמים פוליטיים בפקיסטן אומרים, במקביל לביקור שר הפנים הפקיסטני בטהרן, כי יש סיכוי להתקדמות בשיחות בין איראן לארצות הברית, וכי המתווכות מגבירות את המאמצים כדי לקרב בין הצדדים ולהגיע להסכם (איילי כהן)
"התאכזב מהמו"מ ודחף לחידוש התקיפות באיראן": השיחה המתוחה בין נתניהו לטראמפ
טראמפ: אני יכול להתמודד לראשות הממשלה בישראל, אולי אעשה את זה (מעיין רפאל)
דיווח ברויטרס: איראן מחזקת את השליטה בהורמוז באמצעות נקודות ביקורת באיים, עסקאות דיפלומטיות - ולפעמים "עמלות" (מעיין רפאל)
עוד מטראמפ על איראן: "לא הייתה לי ברירה כי הם היו עומדים להשיג נשק גרעיני, אבל זה עומד להסתיים בקרוב, באחד הדרכים או באחרת. הנפט עומד לצנוח. יש לנו 1600 אוניות במצרי הורמוז שטעונות בנפט ועומדות לצאת ממנו ממש בקרוב" (מעיין רפאל)
טראמפ על איראן: "זה ממש גבולי מבחינת זמן, תאמינו לי. אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה ילך מאוד מהר. כולנו מוכנים לצאת לדרך" (מעיין רפאל)
