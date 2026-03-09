מטח נרחב לצפון הארץ מאיראן ומלבנון, לא התקבלו דיווחים על נפגעים
הירי לצפון: במספר שיגורים שונים • טראמפ: לא חושב שהמבצע יסתיים השבוע, אך בקרוב מאוד - אנחנו קרובים לסיום • דיווחים על תקיפות עוצמתיות בטהרן ובמרכז איראן | עדכונים שוטפים
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שני לשלישי) למלחמה באיראן ואמר כי המבצע עשוי "להסתיים בקרוב, לא חושב שהשבוע אך בקרוב מאוד". מטח לצפון: אזעקות הופעלו בשל שיגורים מאיראן ומלבנון, אין נפגעים. מזכיר המדינה רוביו שוחח עם מקבילו העיראקי.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
האזעקות בגליל העליון - שווא (אוריה קשת)
במקביל לירי מלבנון: אזעקות הופעלו בגליל העליון מחשש לחדירת כלי טיס עוין
האזעקות בצפון: לא התקבלו דיווחים על נפגעים; במקביל - אזעקות במלכיה שבגליל העליון (אוריה קשת)
אזעקות הופעלו בצפת ובסביבתה
פיקוד העורף על הירי לצפון הארץ: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים; לא התקבלו דיווחים על נפגעים עד כה (אוריה קשת)
טראמפ על המלחמה באיראן: לא חושב שהמבצע יסתיים השבוע, אך בקרוב מאוד - אנחנו קרובים לסיום (ברק בטש, אלון גל)
אזעקות ברחבי הצפון בשל שיגורים מאיראן ומלבנון