נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שני לשלישי) למלחמה באיראן ואמר כי המבצע עשוי "להסתיים בקרוב, לא חושב שהשבוע אך בקרוב מאוד". מטח לצפון: אזעקות הופעלו בשל שיגורים מאיראן ומלבנון, אין נפגעים. מזכיר המדינה רוביו שוחח עם מקבילו העיראקי.

