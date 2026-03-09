מטח נרחב לצפון הארץ מאיראן ומלבנון, לא התקבלו דיווחים על נפגעים

הירי לצפון: במספר שיגורים שונים • טראמפ: לא חושב שהמבצע יסתיים השבוע, אך בקרוב מאוד - אנחנו קרובים לסיום • דיווחים על תקיפות עוצמתיות בטהרן ובמרכז איראן | עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
אזעקות ברחבי הצפון
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שני לשלישי) למלחמה באיראן ואמר כי המבצע עשוי "להסתיים בקרוב, לא חושב שהשבוע אך בקרוב מאוד". מטח לצפון: אזעקות הופעלו בשל שיגורים מאיראן ומלבנון, אין נפגעים. מזכיר המדינה רוביו שוחח עם מקבילו העיראקי.

האזעקות בגליל העליון - שווא (אוריה קשת)

במקביל לירי מלבנון: אזעקות הופעלו בגליל העליון מחשש לחדירת כלי טיס עוין

האזעקות בצפון: לא התקבלו דיווחים על נפגעים; במקביל - אזעקות במלכיה שבגליל העליון (אוריה קשת)

אזעקות הופעלו בצפת ובסביבתה

פיקוד העורף על הירי לצפון הארץ: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים; לא התקבלו דיווחים על נפגעים עד כה (אוריה קשת)

טראמפ על המלחמה באיראן: לא חושב שהמבצע יסתיים השבוע, אך בקרוב מאוד - אנחנו קרובים לסיום (ברק בטש, אלון גל)

אזעקות ברחבי הצפון בשל שיגורים מאיראן ומלבנון

