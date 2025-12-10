ערוכים לסערה: הלוחמים בגבול הצפון מתכוננים לקור המקפיא
אחרי שהיו בעזה, הלוחמים שהגיעו לגבול ברמת הגולן מתמודדים לא רק עם המתיחות מול המשטר בסוריה, אלא גם עם אויב פחות אנושי - הקור • כתבנו אוריה קשת ליווה את החיילים ששומרים על הגבול בגולן בתנאי קיצון • צפו
הסופה ביירון שאמורה להגיע לשיאה הלילה מטרידה לא רק את תושבי הצפון. לאורך הגבול עם סוריה, נערכים החיילים ללילות קפואים ולרוחות חזקות.
על רקע החרמון המושלג, הלוחמים שבאו מעזה עלו על ציוד חורף מלא, ועכשיו הם כבר מוכנים לשהות בעמדות לילות שלמים ברוחות של עשרות קמ"ש, כדי לשמור על הגבול בגולן.
עם המתיחות הגוברת עם המשטר הסורי, המפקדים מסבירים שהאתגר הוא לא רק בשטח, אלא גם בשמירה על כשירות מבצעית ברוחות סוערות. באחת העמדות, אמר לנו אחד הלוחמים: "גם כשקר אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו רגע של חוסר ריכוז".
