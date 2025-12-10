ערוכים לסערה: הלוחמים בגבול הצפון מתכוננים לקור המקפיא

הסופה ביירון שאמורה להגיע לשיאה הלילה מטרידה לא רק את תושבי הצפון. לאורך הגבול עם סוריה, נערכים החיילים ללילות קפואים ולרוחות חזקות.

על רקע החרמון המושלג, הלוחמים שבאו מעזה עלו על ציוד חורף מלא, ועכשיו הם כבר מוכנים לשהות בעמדות לילות שלמים ברוחות של עשרות קמ"ש, כדי לשמור על הגבול בגולן.

עם המתיחות הגוברת עם המשטר הסורי, המפקדים מסבירים שהאתגר הוא לא רק בשטח, אלא גם בשמירה על כשירות מבצעית ברוחות סוערות. באחת העמדות, אמר לנו אחד הלוחמים: "גם כשקר אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו רגע של חוסר ריכוז".

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד