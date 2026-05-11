המתיחות מול איראן נמשכת וגם היום (שני) עדיין לא ברור האם המלחמה תתחדש, או שמא פניהן של ארצות הברית ואיראן דווקא למשא ומתן להפסקת אש. יושב ראש רפאל, חבר הכנסת והשר לשעבר פרופסור יובל שטייניץ, התייחס לנושא במהלך דברים שנשא בתדרוך דיפלומטי מיוחד של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JCFA) וטען כי התקיפות הישראליות והאמריקניות פגעו אנושות בתוכנית הגרעין האיראנית, במערכי הייצור ובמערכת הפיקוד הצבאית של המשטר.

לדבריו, ערב המלחמה - איראן הייתה קרובה מאוד לפריצת דרך גרעינית. "הערכנו שאם איראן הייתה מחליטה לרוץ לפצצה, זה היה לוקח לה חודשיים-שלושה, אולי ארבעה חודשים", אמר, "היום, אחרי הפגיעה במתקנים, במעבדות ובאנשי המפתח, ייקח להם בין שנתיים לארבע שנים לשקם הכל".

"איום הטילים הבליסטיים נותר משמעותי, אך נפגע קשות מאז תחילת המבצע. בתחילת הלחימה הוערך כי לאיראן היו כ-3,000 טילים ארוכי טווח עם ראשי נפץ כבדים המסוגלים להגיע לישראל. לפי ההערכה הנוכחית - נותרו בידיה כ-700 עד אלף טילים שמסוגלים להגיע לישראל", חשף.

הוא טען כי "אם קצב התקיפות יתחדש ויימשך עוד מספר שבועות, ניתן יהיה לשחוק גם את יתרת המלאי. היעד האיראני המקורי היה לייצר 3,000-4,000 טילים חדשים מדי שנה - כלומר עוד 16 עד 20 אלף טילים בתוך ארבע שנים", חשף, "לפי ההערכה, איראן לא תצליח לחדש ייצור משמעותי של טילים בתוך שלוש עד ארבע שנים. שיקום תעשיית הטילים צפוי לעלות לאיראן מיליארדי דולרים ולדרוש שנים של בנייה מחדש".

שטייניץ הדגיש: "היעד המרכזי של המלחמה היה עצירת תוכנית הגרעין, ולא שינוי המשטר בטהרן. בלי האיום הגרעיני - ישראל לא הייתה יוצאת למלחמה". לצד זאת, הדגיש ציין כי "בהנהגה הצבאית ובתשתיות האיראניות החלישה משמעותית את המשטר. במהלך 'עם כלביא' ו'שאגת הארי', הושמדו כמעט כל התשתיות הקשורות לפיתוח מנגנון הנשק".

"ישראל השמידה את רוב מתקני ההעשרה, מתקני הניסוי ומערכי הפיתוח של תוכנית ההתחמשות, השלב שבו הופך אורניום מועשר לנשק גרעיני מבצעי", אמר, "כ-440 ק"ג אורניום מועשר כמעט לרמה צבאית של 90% נותרו בידי איראן, לצד מלאים נוספים ברמות העשרה נמוכות ובינוניות".

"למרות שהצנטריפוגות לא פועלות כיום, וחלק מהאתרים נהרסו, מלאי האורניום והידע שנצבר עדיין מהווים מקור דאגה מרכזי", הדגיש, "ההערכה היא, שאיראן הייתה בערך בחצי הדרך לפצצה, ולכן הפגיעה בתשתיות ובידע הייתה קריטית במיוחד. חיסלנו את 14 המדענים הבכירים שעסקו בפיתוח נשק גרעיני, והשמדנו גם את מתקני ההמרה שנדרשים כדי להפוך את האורניום המועשר למתכת עבור פצצה".

דובר צה"ל

בהמשך דבריו, תיאר את המלחמה כאירוע חסר תקדים בהיסטוריה הצבאית המודרנית. "זו הייתה מלחמה שהתנהלה מטווחים של אלפי קילומטרים, מעל מדינות אחרות, באמצעות עליונות מדעית וטכנולוגית", אמר, "איראן ניסתה לשפר את המערכות שלה תוך כדי הלחימה, אבל אנחנו רצנו מהר יותר".

בסיום דבריו התייחס לטענות שנשמעו כי תוצאות המלחמה - אינן חד משמעיות. "אני לא מכיר דוגמה טובה יותר לניצחון ברור בעולם המודרני", אמר - תוך שהוא מתייחס לפגיעה הקשה בחיל האוויר האיראני, בתעשיות הטילים ובמערכת הפיקוד והשליטה של המשטר.