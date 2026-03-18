מגמה מטרידה: זינוק במעצרי פלסטינים מאז כניסת בן גביר לתפקיד

עלייה משמעותית ומתמשכת חלה בהיקף המעצרים של פלסטינים מאז נכנס איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי בשנת 2023 - כך חשפה הערב (רביעי) ראש דסק הפלילים לי עייש. על פי הנתונים של המשטרה, מאז המספרים רק הולכים ומאמירים בכל המחוזות.

זינוק במעצרים במזרח ירושלים

בשנת 2020 נעצרו 723 תושבי מזרח ירושלים, בשנת 2021 נעצרו 836 ובשנת 2022 נעצרו 1,013.

אך מאז 2023 נרשמת עלייה חדה: 1,220 מעצרים בשנת 2023, 1,464 בשנת 2024 ו-1,799 בשנת 2025.

עלייה חדה גם במעורבות קטינים

גם בקרב קטינים פלסטינים נרשמה מגמת עלייה ברורה. בשנת 2020 היו מעורבים 76 קטינים, בשנת 2021 נעצרו 164 ובשנת 2022 נעצרו 283.

מאז 2023 המספרים זינקו: 445 קטינים בשנת 2023, 720 בשנת 2024 ו-766 בשנת 2025.

קפיצה דרמטית בכלל המחוזות

בשנת 2020 נעצרו 8,743 פלסטינים, בשנת 2021 נעצרו 10,744 ובשנת 2022 נעצרו 10,440.

לעומת זאת, בשנת 2023 כבר נעצרו 12,676, בשנת 2024 נעצרו 17,671 ובשנת 2025 נעצרו 19,642 פלסטינים.