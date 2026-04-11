מחק הודעות כשנחשף: חקירת הסא"ל שנאשם בהברחות לעזה

פרטים חדשים: כתב אישום חמור הוגש אתמול (שישי) נגד שני קצינים בצה"ל ואזרח המואשמים בפרשת הברחות לעזה: סא"ל בקבע ורס"ן במילואים מאוגדת עזה, לצד אזרח מרהט.

לפי כתב האישום, הרס"ן, ששימש קצין לוגיסטיקה וסייע בפינוי משאיות סיוע תקולות, פנה לסא"ל סביב חודש יוני והציע לו להצטרף להברחת סיגריות תמורת רווחים גבוהים. הסא"ל הסכים, אך הבהיר: "מוכן, כל עוד זה לא סמים ואמל"ח".

תפקידו של הסא"ל היה להעביר לרס"ן מידע מתוך הערכות מצב מסווגות באוגדת עזה ולהתריע מתי ניתן לבצע הברחות ללא סיכון.

בין יוני ליולי העביר מידע מבצעי שוטף, כולל פריסת מצלמות וכוחות, זיהוי "שטחים מתים", חילופי כוחות ורמת הדחיפות בפינוי משאיות תקולות. את הסיגריות רכש האזרח מרהט בחברון, בין 2-5 קרטונים בכל פעם (כל קרטון: 50 פאקטים), מסוג מרלבורו ואימפריאל.

לפי האישום, בוצעו לפחות שש הברחות שהניבו רווח של כ-850 אלף שקלים. חלקו של הסא"ל: כ-132 אלף שקלים.

לאחר שנודע לו על מעצר הרס"ן - הסא"ל מחק מהטלפון את כלל ההתכתבויות ביניהם, ובכך מואשם גם בשיבוש הליכי משפט.