תחקיר צה"ל על מותו של עופר מוסקוביץ ז"ל: "לא הייתה התרשלות או כשל ערכי"

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר סיכם היום (ראשון) את תחקיר אירוע הירי הארטילרי לעבר קיבוץ משגב עם, שבו נהרג בשוגג עופר (פושקו) מוסקוביץ ז"ל.

על פי ממצאי התחקיר, ב-22 במרץ בוצע ירי של חמישה פגזים מעמדת פריסה בשטח ישראל, במסגרת סיוע קרוב לכוחות שפעלו בתמרון. הפגזים פגעו בקיבוץ, וכתוצאה מכך נהרג מוסקוביץ, שנחשב לדמות מרכזית בקהילת הגליל העליון.

הבדיקה העלתה כי האירוע נבע מהתלכדות של מספר משתנים מבצעיים ותנאי ירי לא אופטימליים, בהם גם תקלה בחישובי התבליט והיבטים במערכת חישובי הירי. לצד זאת, נקבע כי לא נמצאה התרשלות ולא כשל ערכי מצד בעלי התפקידים המעורבים בתהליך קבלת ההחלטות.

בעקבות האירוע, הורה מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, על החמרת ההנחיות בכל הנוגע לירי ארטילרי מעל יישובים ומתקנים אזרחיים. בנוסף, הרמטכ"ל הנחה לבחון מחדש את כלל מרכיבי הבטיחות, בדגש על פריסת סוללות סמוך ליישובים, במטרה לצמצם סיכונים דומים בעתיד.

צה"ל הביע צער עמוק על האירוע ומסר כי הוא משתתף בצער משפחת מוסקוביץ וקהילת משגב עם.