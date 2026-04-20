כתב אישום נגד קצין בקבע שהבריח סחורות לעזה תמורת מיליונים

התביעה הצבאית הגישה היום (שני) כתב אישום נגד קצין בשירות קבע בדרגת סגן, המשרת בתפקיד סגן מפקד פלוגה, בגין הברחת סחורות מישראל לרצועת עזה. הקצין הואשם בשורת עבירות חמורות ובהן עזרה לאויב, לקיחת שוחד, הברחת טובין בנסיבות מחמירות, ועבירות נוספות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי כתב האישום, במהלך חודש ספטמבר 2025 תכנן הנאשם בסיוע גורמים אחרים להבריח לרצועת עזה משאית ובה סחורה אסורה. הנאשם, אשר שירת באותה העת במעבר כרם שלום, ניצל את תפקידו הצבאי, היכרותו עם הנהלים וסמכויותיו המבצעיות, על מנת לאפשר את הכנסת המשאית לרצועה, בתמורה לתשלום של מיליוני שקלים למעורבים ולחלוקת הרווחים ביניהם.

בערב ההברחה הועברה המשאית אל סמוך למעבר כרם שלום, שם חבר אליה הקצין בג'יפ צבאי, הורה על פתיחת המעבר תוך יצירת מצג שווא כלפי החיילים במקום, וליווה את המשאית עם הסחורה, הכוללת בתוכה מכשירי טלפון ניידים, סיגריות, טבק, סיליקון, לוחות סולאריים ואופניים חשמליים בכמויות גדולות, לתוך רצועת עזה.

זמן קצר לאחר ביצוע המעשה קיבלו המעורבים סכומי כסף משמעותיים בגין ההברחה, אשר חולקו ביניהם, כאשר הנאשם קיבל סכום של כ-5 מיליון שקלים. בית הדין הצבאי הורה על מעצרו של הקצין.

מדובר צה"ל נמסר על האירוע: "צה"ל רואה בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, המגלמת סיכון לביטחון המדינה בכלל, וביתר שאת מקרים בהם מעורבים משרתי צה"ל בשירות סדיר או מילואים. כל גופי האכיפה בצה"ל - המשטרה הצבאית החוקרת והפרקליטות הצבאית ימשיכו לפעול לחקירת אירועים מעין אלו ומיצוי הדין עם המעורבים במעשים מסוג זה".