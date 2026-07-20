יכנס לנעליו של סינוואר: מיהו מנהיג הלשכה המדינית החדש של חמאס?

ארגון הטרור חמאס הודיע היום (שני) כי ח'ליל אל-חיה נבחר רשמית לתפקיד מנהיג הזרוע המדינית של הארגון, במקומו של יחיא סנוואר. המינוי מגיע לאחר תקופה של כמעט שנתיים שבהן המשרה לא אוישה באופן קבוע, ומהווה ניצחון פוליטי מוחלט של אל-חיה על פני מועמדותו של ח'אלד משעל.

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אל-חיה, בן 66 ויליד רצועת עזה, החל את פעילותו הרדיקלית בתנועת האחים המוסלמים ובהמשך הצטרף לחמאס בשנותיו הראשונות, שם התקדם בעקביות בצמרת ההנהגה והפך לאחד ממקורביו הבולטים והנאמנים ביותר של סינוואר.

במהלך המלחמה הנוכחית שימש אל-חיה כפנים המוכרות של הארגון מול המתווכות, כאשר ניהל והוביל בפועל את משלחת המשא ומתן ועיצב את עמדות חמאס בנוגע לעסקאות החטופים ולשיחות הפסקת האש.

עם זאת, גורמי ביטחון מדגישים כי מאחורי החליפה הדיפלומטית והתדמית המתונה שניסה להציג כלפי חוץ, מסתתרת דמות קיצונית האוחזת בקו אידיאולוגי רדיקלי ובלתי מתפשר. אל-חיה עצמו הבהיר את משנתו בהצהרות פומביות בעבר, שבהן קבע באופן נחרץ כי הארגון לא יכיר במדינת ישראל לעולם, והציג את הלחימה כמאבק ממושך שיימשך עד להשגת כל מטרותיו המוצהרות של חמאס.

מעמדו של אל-חיה התבסס לאורך השנים גם הודות להיותו איש הקשר המרכזי של חמאס מול המשטר בטהראן ואחד התומכים הבולטים ביותר ב"ציר ההתנגדות" האיראני. בעקבות פעילותו, הוא היווה יעד מרכזי של מערכת הביטחון הישראלית ובספטמבר האחרון ניצל מניסיון חיסול ממוקד של חיל האוויר בקטר במסגרת מבצע "פסגת האש", תקרית שבה חוסל בנו, המאם אל-חיה.

בנו השני, עזאם אל-חיה, שהיה מחבל נוח'בה ולקח חלק פעיל בטבח השבעה באוקטובר, חוסל על ידי כוחות צה"ל ברצועת עזה במאי האחרון. כעת, עם כניסתו הרשמית לתפקיד הרם, אל-חיה צפוי להמשיך את קו הלחימה הרדיקלי של סינוואר תוך הידוק הברית האסטרטגית עם איראן.

בעקבות המינוי, הצהיר בכיר חמאס אוסאמה חמדאן בריאיון לרשת "אל-מיאדין" כי הבחירה באל-חיה התקבלה בקונצנזוס פנימי מלא, דבר המוכיח כי התנועה נותרת מאוחדת ומלוכדת מאחורי מנהיגותה.

חמדאן שיבח את דרכו של המנהיג הנבחר ואמר כי "ח'ליל אל-חיה נותר איתן בדרך ההתנגדות במשך עשרים שנה למרות איומים ותקיפות". בהמשך דבריו הדגיש בכיר הארגון כי המינוי נועד להוביל לסיום המלחמה ברצועה, והוסיף כי "ח'ליל אל-חיה היה בלב המשא ומתן וכעת הוא עומד בראש. יחסי התנועה תחת הנהגתו ישמשו את הדרך לסיום מלחמת ההשמדה".