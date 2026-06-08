חבר לחמאס ותכנן לבצע פיגוע: כתב אישום נגד תושב הצפון

כתב אישום הוגש הבוקר (שני) נגד יוסף גזאוי, תושב אעבלין בן 18, בחשד לקידום פעילות ביטחונית, כך הודיעו במשטרה ובשב"כ. מהחקירה עלה כי הוא ניסה לרכוש רובה מסוג M16 ותכנן לבצע פיגוע.

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בפעילות משותפת של יל"פ גליל במשטרת מחוז צפון ושירות הבטחון הכללי, במהלך השבועות האחרונים נעצר לחקירה, ממנה עלה כי גזאוי תיכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי, הסמוך למקום מגוריו. בתוך כך, למד וחיפש חומרים אודות שימוש בנשק והכנת מטענים ואף ניסה לרכוש אמצעי לחימה. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותם החביא בביתו. עוד עלה כי גזאוי תומך בפעילות חמאס ואף שאף לבצע בשם הארגון משימות ופיגועים.

הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי עו"ד דניאל קופלב מפרקליטות מחוז חיפה פלילי, ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

"שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, רואים בחומרה רבה את התופעה במסגרתה מבקשים אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור כנגד ישראלים, וימשיכו לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל", נמסר.