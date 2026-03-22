אירוע הדריסה בשומרון: הנהג הפוגע הסגיר את עצמו לכוחות הביטחון

אחרי שאזרח ישראלי נהרג אתמול (שבת) מפגיעת טנדר פלסטיני בשומרון, כוחות הביטחון החלו בחקירת אירוע הדריסה, אליו יוחס חשד לפיגוע. דובר צה"ל הודיע הבוקר כי הנהג הדורס הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון, והוא נחקר.

כזכור, האירוע התרחש אתמול בצוהריים, כאשר הנהג הפלסטיני התנגש בטרקטורון עליו רכבו שני ישראלים בכפר אל-עמרי שליד חומש. לאחר ההתנגשות הטרקטורון התדרדר במורד ההר, וכתוצאה מכך נהרג יהודה שמואל שרמן ז"ל בן ה-18 מאלון מורה, ואחיו שרכב עמו על הטרקטורון נפצע באורח בינוני.

האירוע נמצא כעת תחת חקירה משותפת של השב"כ והמשטרה. הרשויות המקומיות טוענות שמדובר בפיגוע דריסה כיוון שבשעות שלאחר הדריסה היו צפויות להיערך הפגנות בשורה של צמתים ביהודה ושומרון.