בצל ההסלמה: פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות ביישובי קו העימות

פיקוד העורף הודיע על שינוי בהנחיות ביישובי קו העימות, וכן ביישובים אור הגנוז, בר יוחאי, ספסופה ומירון, אשר ייכנסו לתוקף החל מהבוקר (שלישי) בשעה 6:00 ויישארו עד השעה 20:00.

על פי ההנחיות החדשות, תותר התקהלות בשטח פתוח של עד 50 איש במקום 200, ובמבנה תותר התקהלות של עד 200 איש במקום 600. הפעילות החינוכית ביישובי קו העימות תוכל להמשיך כרגיל, למעט ביישובים המוחרגים.

ברשויות קו העימות כבר החליטו על מספר צעדים לפני השינוי בהנחיות פיקוד העורף. במועצה האזורית מטה אשר הוחלט על ביטול הלימודים בחלק מהיישובים, וכן על ביטול ההסעות למוסדות החינוך למעט החינוך המיוחד. גם במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט על ביטול הלימודים.