בהנחיית הדרג המדיני, צה"ל נצר היום (שבת) את האש בלבנון, מה שמוביל לעצירה של התקיפות מצפון לקו הצהוב. עם זאת, הפעילות המבצעית בתוך הקו עצמו ממשיכה כרגיל.

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במוקד הלחימה כרגע נמצא הכפר תבנית. בצה"ל אומרים כי מדובר בתשתית משמעותית של ארגון הטרור חיזבאללה, עם מתחמי תת-קרקע של לפחות קילומטר ועוד מספר מנהרות באורך של מאות מטרים.

בשעות האחרונות התנהלה במקום לחימה, הן מעל פני הקרקע והן מתחת. כוחות צה"ל כיתרו את חיזבאללה במרחב הכפר, כאשר כ-30 מחבלים נמצאים נצורים מתחת לקרקע.

על פי ההערכות במערכת הביטחון, המפקדה התת-קרקעית של מרחב 'באדר' של חיזבאללה ככל הנראה ממוקמת בתוך התשתיות האלו בכפר. זוהי גם הסיבה, כך מעריכים, ללחץ הרב והכבד שמופעל במטרה להביא לעצירת האש.