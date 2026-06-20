בזמן שעשרות מחבלי חיזבאללה לכודים: צה"ל קיבל את ההנחייה לנצור את האש
בהנחיית הדרג המדיני, צה"ל נצר את האש בלבנון • משמעות ההנחיה היא עצירה של התקיפות מצפון לקו הצהוב • כוחות צה"ל כיתרו את חיזבאללה במרחב כפר תבנית, כאשר כ-30 מחבלים נמצאים נצורים מתחת לקרקע
בהנחיית הדרג המדיני, צה"ל נצר היום (שבת) את האש בלבנון, מה שמוביל לעצירה של התקיפות מצפון לקו הצהוב. עם זאת, הפעילות המבצעית בתוך הקו עצמו ממשיכה כרגיל.
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במוקד הלחימה כרגע נמצא הכפר תבנית. בצה"ל אומרים כי מדובר בתשתית משמעותית של ארגון הטרור חיזבאללה, עם מתחמי תת-קרקע של לפחות קילומטר ועוד מספר מנהרות באורך של מאות מטרים.
בשעות האחרונות התנהלה במקום לחימה, הן מעל פני הקרקע והן מתחת. כוחות צה"ל כיתרו את חיזבאללה במרחב הכפר, כאשר כ-30 מחבלים נמצאים נצורים מתחת לקרקע.
על פי ההערכות במערכת הביטחון, המפקדה התת-קרקעית של מרחב 'באדר' של חיזבאללה ככל הנראה ממוקמת בתוך התשתיות האלו בכפר. זוהי גם הסיבה, כך מעריכים, ללחץ הרב והכבד שמופעל במטרה להביא לעצירת האש.