שני לוחמי גבעתי נפצעו בינוני כתוצאה מירי נ"ט בדרום לבנון

שני לוחמי גבעתי נפצעו אתמול (שישי) בצהריים באורח בינוני מירי נ"ט בעת שהיו במשימת הגנה בדרום לבנון, כך התיר צה"ל הערב לפרסום.

גם ביום חמישי האחרון נפצע קצין גבעתי באורח קשה ולוחם בחטיבה נפצע באורח בינוני מפגיעת נ"ט בקרב בדרום לבנון.

הלוחמים נפצעו כאשר מחבלים שיגרו טיל לעבר כוח גבעתי שהוצב במרחב האבטחה. הכוח השיב אש וחיסל את המחבלים אחרי קרב ממושך. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

מבית החולים רמב"ם נמסר כי "בהמשך להודעת דובר צה"ל על התקרית בצפון, שני חיילי צה״ל פונו לפנות ערב לרמב"ם. פצוע במצב קשה נותח ואושפז בטיפול נמרץ, פצוע במצב בינוני ביחידת הטראומה".