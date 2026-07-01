ניסיון פיגוע בלוד: מחבל ניסה לדקור לוחם יס"מ - ונוטרל בירי

דיווח ראשוני - ניסיון פיגוע: חשוד ניסה לדקור לוחם יס"מ בלוד. החשוד נוטרל ירי בחזה, ומותו נקבע. לא היו פצועים באירוע. הרקע למקרה בבדיקה. החשוד, תושב העיר, זוהה על ידי השוטרים בזירה מהיכרות קודמת.

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מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז נטרלו מפגע שניסה על פי החשד לדקור לוחם יס"מ בעיר לוד. על פי דיווח ראשוני, לפני זמן קצר, במהלך פעילות משטרתית בעיר לוד, זיהתה ניידת משטרה מתחנת לוד חשוד האוחז בסכין וקראה לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יס"מ שפעלו במקום, ועל פי החשד הוא ניסה לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ביצע ירי לעבר המפגע ונטרל אותו. אין נפגעים בקרב כוחותינו".

כוחות גדולים של משטרת מחוז מרכז נמצאים בזירה, מבודדים את המקום ואוספים ממצאים. נסיבות האירוע נבדקות כאמור. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, עושה את דרכו לזירה ומקיים הערכת מצב.