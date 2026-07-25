עדויות הלוחמים והתיעודים החדשים: 20 שנה למבצע ששינה את מלחמת לבנון השנייה

זה היה אחד המבצעים הדרמטיים והמשמעותיים של מלחמת לבנון השנייה. ירי מאסיבי על יישובי הצפון, כיפת ברזל עוד לא נולדה ובצה"ל מחליטים לשלוח כוח מגלן למרחבי שיגור כדי לנטרל את הירי. במשך שבועיים, שהו הלוחמים בשטח רווי מחבלים, וכיוונו מהשטח את חיל האוויר והים להשמיד מטרות, קני שיגור ומחבלים. 20 שנה אחרי, כתבנו רועי כץ משחזר עם הלוחמים את המבצע ששינה את המלחמה ומפרסם תיעודים חדשים מהפעילות.

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ביום ה-23 של מלחמת לבנון השנייה ותחת ירי מסיבי על ערי הצפון יצא לדרך מבצע "נערי החוף", כאשר טרם הייתה בנמצא "כיפת ברזל". "המשימה הייתה לצמצם משמעותית את השיגורים לישראל מרצועת החוף הלבנונית", סיפר אל"מ במיל' עמוס הכהן, סגן מפקד יחידת מגל"ן לשעבר.

רס"ב יובל, נווט לשעבר ביחידת מגלן ומפק"ץ ב-6212, נזכר: "המטוסים מחכים לנו אחרי הצוהריים-ערב ואנחנו עולים עליהם. הטייס אמר: 'מהרגע שאני נוחת יש לכם חצי דקה. מי שלא מספיק לרדת, אני עולה איתו חזרה לארץ'. הטייס אמר שאנחנו לא יכולים לנחות איפה שרצינו אז נחתנו במקום שהוסיף לנו עוד חצי קילומטר לניווט".

יובל סיפר: "בהתחלה אנחנו סטטיים, בתוך עמדות סבך, מכוסים. שזרנו בחוץ ענפים שיעבו את הסבך, עד שבסוף כבר הגענו לאיזו וילה מסוימת שבתוכה התמקמנו". "אנחנו מתחילים תנועה מאוד כבדה אבל מאוד מהירה עם המון כושר גופני ודוחפים מאוד מאוד חזק את הכוח הזה מהר מהר לעמדות לפני שיעלה אור ראשון", אמר עמוס.

עמוס המשיך: "לא עלו עלינו כי זו בדיוק הכשירות של מגלן, לדעת להתקדם בחשאיות לעבר העמדות, לדעת לשהות בחשאיות במשך ימים. הצוות המבצעי או הצוותים של מגלן, זה כל ייעודם בחיים. הם יודעים להסתכל רחוק, הם יודעים להוציא נ"צ רחוק, הם יודעים להעביר את זה למי שצריך ולסגור מעגל אש למול אותו זיהוי".

המבצע הוכתר כהצלחה גדולה. 150 מטרות הושמדו ו-40 משגרי רקטות נפגעו ויצאו מכלל פעולה בגזרה המערבית בלבנון. מגלן במבצע הזה השמידה עשרות מחבלים וצמצמה בלמעלה מ-70% את השיגורים. בעקבות ההישגים המבצע התארך, ובמקום יומיים, לוחמי מגלן נשארו בלבנון 12 ימים.

יובל סיכם: "לא נתקלתי בעוד מבצע כזה מבחינת התעוזה. פה זה היה באמת כוח בודד בשטח, כ-50 לוחמים שבאו ואחרי כמה ימים נעלמו משם כלא היו, ובין לבין פשוט שמרו שם אחד על השני ושמרו על מדינת ישראל, על כל הגבול הצפוני".