פרסום ראשון: צה"ל שבה בדרום לבנון מחבלים מכוח רדואן - שהועברו לחקירה

שני המחבלים שהועברו לחקירה ביחידה 504, נתפסו במהלך פשיטה של כוח מגדוד שקד על מבנה • הם תכננו לשגר טיל נ"ט על הכוח, לא הספיקו - ונכנעו בידיים מורמות • בשביל הכוחות בשטח השניים נחשבים ל"זהב מודיעיני"

ינון שלום יתח
1 דקות קריאה
כוחות חטיבת המילואים 226 השמידו מרחב לחימה של יחידת ׳כוח רדואן׳, ארכיון
כוחות חטיבת המילואים 226 השמידו מרחב לחימה של יחידת ׳כוח רדואן׳, ארכיוןדובר צה"ל

שני מחבלי חיזבאללה מכוח רדואן נשבו היום (שני) על ידי לוחמי צה"ל מחטיבת גבעתי בדרום לבנון - כך פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. על גופם נמצא ציוד רב ואמצעי לחימה.

האירוע התרחש אמש, כשכוח צה"ל מגדוד שקד בגבעתי הגיע להשמיד מבנה בדרום לבנון, ולאחר הסתערות בליווי אש כבדה - הם מזהים את שני הפעילים מתכוננים לשגר עליהם טיל נ"ט.

בחסות האש והפריצה למתחם, המחבלים לא הספיקו להשתמש בנשק הכבד - ונכנעו בידיים מורמות. הם הועברו לחקירה של יחידה 504, השניים נחשבים ל"זהב מודיעיני" עבור הכוחות.

הלוחמי שפרצו למבנה הופתעו מכמות אמצעי הלחימה שהחזיקו שני המחבלים: קלאצ'ניקובים, טילי נ"ט ומשגרים, רימוני יד ותחמושת.

ההערכה העדכנית במערכת הביטחון היא כי קרוב ל-1,000 מחבלי כוח רדואן פועלים מדרום לנהר הליטני

לפני כשבוע פורסם בi24NEWS שההערכה העדכנית במערכת הביטחון היא כי קרוב ל-1,000 פעילי כוח רדואן של חיזבאללה פועלים מדרום לנהר הליטני - ולא מדובר רק ב"חוליות" כפי שמתואר לאחרונה.

