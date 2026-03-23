פרסום ראשון: צה"ל שבה בדרום לבנון מחבלים מכוח רדואן - שהועברו לחקירה

שני מחבלי חיזבאללה מכוח רדואן נשבו היום (שני) על ידי לוחמי צה"ל מחטיבת גבעתי בדרום לבנון - כך פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. על גופם נמצא ציוד רב ואמצעי לחימה.

האירוע התרחש אמש, כשכוח צה"ל מגדוד שקד בגבעתי הגיע להשמיד מבנה בדרום לבנון, ולאחר הסתערות בליווי אש כבדה - הם מזהים את שני הפעילים מתכוננים לשגר עליהם טיל נ"ט.

בחסות האש והפריצה למתחם, המחבלים לא הספיקו להשתמש בנשק הכבד - ונכנעו בידיים מורמות. הם הועברו לחקירה של יחידה 504, השניים נחשבים ל"זהב מודיעיני" עבור הכוחות.

הלוחמי שפרצו למבנה הופתעו מכמות אמצעי הלחימה שהחזיקו שני המחבלים: קלאצ'ניקובים, טילי נ"ט ומשגרים, רימוני יד ותחמושת.

לפני כשבוע פורסם בi24NEWS שההערכה העדכנית במערכת הביטחון היא כי קרוב ל-1,000 פעילי כוח רדואן של חיזבאללה פועלים מדרום לנהר הליטני - ולא מדובר רק ב"חוליות" כפי שמתואר לאחרונה.