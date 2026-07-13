סבב מינויים בצה”ל: מפקד חדש לסיירת מטכ”ל ושורת מינויים בפיקודים ובאוגדות
הרמטכ”ל אייל זמיר סיכם את סבב המינויים הבכיר בצה”ל, בכפוף לאישור שר הביטחון • סא”ל ג’ ימונה למפקד סיירת מטכ”ל ויועלה לדרגת אל”ם, לצד מינויים חדשים למפקדי אוגדות, קצין חי”ר וצנחנים ראשי ובכירים נוספים
הרמטכ”ל רב-אלוף אייל זמיר סיכם הערב (שני) דיון איוש רחב היקף בצמרת צה”ל, שבמסגרתו נקבעו שורת מינויים בכירים בפיקודים, באוגדות ובזרועות השונות. כלל המינויים כפופים לאישור שר הביטחון, ישראל כ”ץ.
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בין המינויים הבולטים, סגן-אלוף ג’ נבחר למפקד הבא של סיירת מטכ”ל ויועלה לדרגת אלוף-משנה.
בפיקוד הצפון מונה תא”ל עומר כהן למפקד אוגדה 91 ותא”ל בני אהרון למפקד אוגדה 36. בפיקוד הדרום ימונה תא”ל אורן שמחה למפקד אוגדה 162, ותא”ל אורי דאובה למפקד אוגדה 80.
אל"ם אייל כהן, מח"ט כפיר ומפקד שייטת 13 לשעבר, ימונה למפקד אוגדה 146 ויועלה לדרגת תת-אלוף. אל"ם עדי גנון, מח"ט גולני לשעבר, ימונה לראש חטיבת ההפעלה ומפקד אוגדה 38 ויועלה לדרגת תת-אלוף. אל"ם ניסים חזן ימונה למפקד אוגדה 96 ויועלה לדרגת תת-אלוף.
עוד הוחלט למנות את אל"ם רועי צוויג, כיום מח"ט הצנחנים ולשעבר מח"ט שומרון, לקצין חיל רגלים וצנחנים ראשי, והוא יועלה לדרגת תת-אלוף.
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במסגרת סבב המינויים נקבעו גם שורת מינויים בכירים בחיל האוויר, חיל הים, אגף המודיעין, אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד הצפון. בנוסף, תא"ל יהודה אהרון ואך ימונה לראש חטיבת תורה והדרכה באגף המבצעים, ואל"ם אריק בן מויאל ימונה לראש מטה פיקוד הצפון ויועלה לדרגת תת-אלוף.