יועצת התקשורת החיצונית של המוסד, שהועסקה במיקור חוץ ושאת שמה לא ניתן לפרסם, סיימה את עבודתה בארגון מיד עם כניסתו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד עקב החלטת גופמן לא להאריך את ההתקשורת עימה, כך מפרסם היום (שלישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

היועצת הייתה במשך שנים דמות משמעותית בניהול הקשר בין המוסד לכלי התקשורת ובתיווך עמדות ראש המוסד בסוגיות שונות. לאורך השנים נשמעה ביקורת על עצם העסקתה כיועצת חיצונית, בין היתר בשל העובדה שזהות לקוחותיה הנוספים והאינטרסים העסקיים הקשורים אליהם אינם ידועים לציבור.

לפי המידע שהגיע לידי i24NEWS, לא נערכה בין גופמן ליועצת התקשורת פגישת חפיפה מסודרת טרם סיום תפקידה. אתמול עוד הייתה היועצת אחראית על טקס הפרישה של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע. יועצת התקשורת הגיבה לפרסום ואמרה: "הודעתי מראש שאעזוב".