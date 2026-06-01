ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, הזמין את ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, לטקס הפרישה שלו שיתקיים היום (שני). גופמן אישר הגעה. טקס הכניסה לתפקיד של רומן גופמן יתקיים מחר בבוקר, בכפוף לפסיקת בג"ץ.

כזכור, ברנע התאמץ מאוד למנוע את מינוי גופמן ב-3 סבבים: המלצה שלילית לראש הממשלה, פנייה לוועדה המייעצת למינוי בכירים ושליחת מכתב סודי מאחורי גבו של ראש הממשלה, מכתב שהוגש לבג"ץ והשופטים סירבו לקבלו.

כזכור, אף על פי שהוועדה המייעצת למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות דעתה המשלימה המכשירה פעם נוספת את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, עדיין מתנגדת למינוי. לדבריה, "חוות דעת הרוב של הוועדה המייעצת מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו של גופמן ולנקות אותו מאחריות" בפרשת אורי אלמקייס, ועל כן יש להורות על ביטול המינוי.

בתגובה שהעבירה היועצת לבג"ץ, שכאמור איתנה בדעתה כי יש לבטל את המינוי, הובהר: "מקריאת הפרוטוקולים קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי ויהי מה, וכתוצאה מכך התעלמו מנתונים וממידע שאינם תומכים בתזה שלהם". "חלק מחברי הוועדה שאלו שאלות מדריכות ואף כיוונו את העדים שהופיעו בפני הוועדה לומר דברים שיש בהם כדי לחזק אותה עד כדי הכנסת מילים לפיו של העד", נמסר.