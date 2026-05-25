שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אישר היום (שני) תקציב של כשני מיליארד שקלים לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים מלבנון, וקרא לשינוי המשוואה: "על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואות. על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות".

השר התייחס לנושא במהלך ביקורו במנהל האזרחי ליהודה ושומרון, וציין כי "בין היתר, הכסף יאפשר לגופים אזרחיים להציע פתרונות ורעיונות מחוץ לקופסא. אבל האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה".

עוד הוסיף: "לא נוכל לפרוס רשתות מעל כל מדינת ישראל וגם לא לרשת אותה במכונות יריה אוטומטיות. לא נוכל למגן את עצמנו לדעת. גביית מחיר מרתיע וחסר פרופורציה מהאויב חייבת להיות חלק ממאמץ ההגנה על לוחמינו".

בסיום הביקור סיכם השר: "אנו עומדים כאן באוגדת איו"ש. הנוכחות שלנו כאן היא הסיבה שעוד אין רחפני נפץ בירושלים ובכפר סבא, בעפולה ובבאר שבע. האחיזה הפיזית בשטח, המודיעין, הפעילות הצבאית הנחושה וההרתעה שאנחנו יוצרים כאן, יום יום שעה שעה, היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל כי התיישבות מביאה ביטחון. נקודה".