"יוביל להסלמה": סעודיה לוחצת על ארה"ב להסיר את המצור מעל מצר הורמוז

סעודיה מפעילה לחץ על ממשל טראמפ להסיר את המצור הימי מעל מצר הורמוז ולשוב לשולחן המשא ומתן, כך דווח היום (שלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל". גורמים ערביים ציינו כי בריאד קיים חשש כבד שהקו הנוקשה של הנשיא טראמפ ידחוק את איראן לפינה, מה שיוביל להסלמה מסוכנת ולשיבוש נתיבי שיט קריטיים נוספים.

בעוד שהמצור האמריקני נועד להגביר את הלחץ על הכלכלה האיראנית, הסעודים מזהירים מפני "אפקט דומינו". לפי גורמים באזור, איראן עלולה להגיב בסגירת מצר באב אל-מנדב - "צוואר הבקבוק" של הים האדום, המשמש החיוני לייצוא הנפט הסעודי.

לפי הגורמים, טהרן מפעילה לחץ כבד על בעלי בריתה החות'ים בתימן לחסום את המעבר. החות'ים שולטים ברצועת חוף אסטרטגית שכבר שימשה לשיבוש נתיבי הסחר במהלך המלחמה בעזה.

מדינות המפרץ אינן מוכנות להשלים עם שליטה איראנית במצר הורמוז, המהווה את עורק החיים הכלכלי שלהן, אך במקביל הן לוחצות על ארצות הברית לפתור את הסוגיה באמצעות דיפלומטיה. למרות הרטוריקה הלוחמנית משני הצדדים, מתחת לפני השטח נשמר הקשר עם מתווכים בינלאומיים, מתוך נכונות לחידוש השיחות במקרה של הפגנת גמישות הדדית.

גורמי אנרגיה סעודיים מסרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי הממלכה השיגה הבנות מול החות'ים, לפיהן המדינה וספינותיה לא יותקפו. עם זאת, בריאד מבהירים לוושינגטון כי המצב נותר נזיל: החות'ים עלולים להסלים את פעילותם אם יקבלו פקודה ישירה מטהרן. לדבריהם, קיים חשש שהחות'ים יחלו לגבות "אגרות מעבר" מכלי שיט בים האדום, צעד שישנה את פני הסחר הימי באזור.