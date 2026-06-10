פרסום ראשון: פיילוט חדש יאפשר ללוחמי חיל הים להשתבץ בחטיבות חי"ר במילואים

שינוי דרמטי בהכשרת לוחמי זרוע הים: לוחמי חיל הים יוכלו להשתבץ גם בחטיבות החי"ר, כך מפרסם היום (רביעי) לראשונה ינון שלום יתח. לשינוי צפויה להיות השפעה רבה גם על מערך המילואים.

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בימים האחרונים החל בזרוע הים פיילוט של תוכנית חדשה להעמקת והרחבת יכולות הלחימה של לוחמי זרוע הים, כחלק מחיזוק כשירות הלוחמים והתאמתה לאתגרים המבצעיים המשתנים. הפיילוט צפוי לעבור התאמות ושיפורים לאורך השנה הקרובה כחלק מתהליך ההטמעה בזרוע. במסגרת התוכנית עוברים הלוחמים הכשרות מתקדמות מעולמות הלחימה היבשתיים כבסיס רחב יותר להכשרתם כלוחמים ימיים.

מטרת התוכנית היא לייצר לוחמים ורסטיליים יותר, שיוכלו לחזק בשירות המילואים צרכים חדשים של הזרוע, לצד השתלבות משמעותית יותר במערך המילואים של זרוע היבשה. התוכנית נועדה להוסיף רובד הכשרה נוסף שיחזק את יכולותיהם של הלוחמים הימיים למגוון תרחישים ומשימות, ובסופה יוכשרו הלוחמים כרובאי 03, עם כושר לחימה ברמה גבוהה יותר מכפי שהיו בתחילתה.

במסגרת התהליך יעברו הלוחמים הכשרות בתחומים שונים, ובהם: כושר קרבי, קרב מגע, קליעה ואימוני ירי, לצד תכני לחימה נוספים ובהם שדאות, פרט-חוליה, אב"כ וירי מא"ג. בנוסף, הורחבו תרגולות הירי והוכנסו תרחישים מורכבים יותר כחלק מהרחבת סטנדרט ההכשרה והעמקת הכשירות המבצעית של הלוחמים בזרוע הים.

גורם ביטחוני מסר: "יש פה סד"כ של חיל הים שלא מנוצל בגלל הכשרות היסוד שלו במילואים. כל סיפור הלחימה נכנס לחיל בשביל להכניס כושר לחימה גבוה יותר ללוחמים, כמו בזרוע יבשה. כמובן שאחר כך גם יכולים לתת לצבא כוח אדם איכותי. התוכנית נותנת ללוחמים את כל התכנים שלוחם בזרוע יבשה מקבל".