המציאות הביטחונית בגזרה הסורית עברה תהפוכות דרמטיות, אשר אילצו את צה"ל לפעול לראשונה מזה כ-50 שנה מזרחית לגדר הגבול. מח"ט סוריה היוצא, אלוף-משנה בני קטה, מסכם בריאיון בלעדי לi24NEWS את הרגע שבו הכל השתנה: "כשאני נותן פקודות בקשר, אנחנו חוצים גדר. אני מבין שמהרגע הזה, המציאות היא אחרת לגמרי".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

-

במסגרת תוכנית ההגנה החדשה "מזרח חדש", הכוחות בשטח פועלים לעיבוי ושילוש הסד"כ ביישובים כדי למנוע חדירות המוניות. למול האיומים ותאי הטרור המקומיים, מבהיר אל"ם קטה כי צה"ל שומר על חופש פעולה עצמאי ומחזיק כוחות פיזיים מעבר לגבול: "זו אחת התכליות למה אנחנו נמצאים מעבר לגדר, במוצבים בתוך סוריה".

לצד האתגרים המבצעיים, הריאיון חושף גם את המפגש האנושי המורכב עם האוכלוסייה הסורית המקומית ואת רמת העוני הקיצונית במרחב. אל"ם קטה מסיים את תפקידו ומודה כי המציאות בשטח הפתיעה גם אותו: "לא חשבתי כשנכנסתי לתפקיד שתהיה את האופציה הזאת, שאנחנו נהיה בתוך סוריה ככה, עם מוצבים בתוך סוריה".