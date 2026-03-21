קטאר פנתה לארה"ב: בחנו דרך לסיים את כל המערכה באיראן | גיא עזריאל

ברקע הפגיעות הקשות במדינות המפרץ בשבועות האחרונים, כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (שבת) כי קטאר פנתה לאמריקנים בימים האחרונים בבקשה לבחון את האפשרות לסיים את המערכה כולה. להבדיל, גורמים מעורים מספרים שהתגובה של סעודיה והאמיריות הפוכה - אלו דורשות מוושיגטון לא לעצור ללא הסרת האיום האיראני. בישראל אומרים: טהרן שואבת עידוד מהעמדה של דוחא.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

גם שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ עם התקיפות האמריקניות משתנה. מפקד סנטקום בראד קופר הכריז כי ארה"ב ביצעה את התקיפה הארטילרית הארוכה ביותר בתולדות הצבא, נגד תשתיות צבאיות באיראן. התקיפה הזו בוצעה באמצעות טילי קרקע-קרקע מדויקים עם טווח של כ-500 ק״מ. המשמעות: פריסה קרקעית רחבה במדינות המפרץ, מדובר במערכות שלא ניתן להציב מהים, מהאוויר או מבסיסים רחוקים יותר בישראל או בירדן.

בתחילת הסכסוך הכריזו מדינות המפרץ על נייטרליות והתחייבו לא לאפשר שימוש בשטחן לתקיפות נגד איראן, אבל אחרי תקיפות איראניות ישירות בבחריין, האמירויות, כווית וסעודיה, המציאות בשטח השתנתה ושיתוף הפעולה עם ארה״ב הפך מעשי. גורם במפרץ אמר ל‑i24NEWS: "שום דבר מזה לא יוכרז רשמית, כי גם אם זה נכון זה יפגע בנרטיב של מדינות המפרץ… ולכן אף אחד לא יאשר את זה".