מונה שגריר ישראלי ראשון לסומלילנד - שמתגורר כרגע במדינה אחרת

ועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו"ל של משרד החוץ בראשות שר החוץ גדעון סער החליטה היום (רביעי) למנות את מיכאל לוטם לשגריר הישראלי הראשון בסומלילנד.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לוטם מכהן כיום כשגריר לא תושב כלכלי ליבשת אפריקה, וכיהן בעבר כשגריר ישראל לקניה, אזרבייג'ן וקזחסטן. במשרד החוץ מוסרים כי בשלב הראשון יהיה לוטם שגריר לא תושב בסומלילנד. המינוי מגיע לאחר שבחודש פברואר סומלילנד מינתה שגריר ראשון בישראל. שר החוץ גדעון סער יביא את המינויים לאישור וועדת השרים למינויים בשירות החוץ ומליאת הממשלה.

כזכור, ישראל ורפובליקת סומלילנד הכריזו על כינון יחסים בחודש דצמבר האחרון, ובכך ישראל הפכה למדינה הראשונה החברה באו"ם המכירה בעצמאותה של סומלילנד, אשר שטחה מוכר בקהילה הבינלאומית כחלק מסומליה.