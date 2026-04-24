בשל חוסר הוודאות להצלחת המו"מ: בישראל נערכים לתקוף באיראן
ישראל דוחפת למול האמריקנים לאפשרות במידה ולא יימצא פיתרון בהסכם מדיני • בישראל מעריכים כי אין היתכנות להסכם עם ארצות הברית בשל חסור הרצון של איראן להתגמש בנושאי הליבה של המשא ומתן
בישראל נערכים לאפשרות של חזרה ללחימה מול איראן, וגם דוחפים לכך מול האמריקנים במידה ולא יימצא פתרון בהסכם, כך דווח הערב (שישי) בקבינט שישי על ידי כתבנו המדיני גיא עזריאל.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
ההיערכות בישראל מגיעה על רקע חוסר הוודאות באשר להצלחת המשא ומתן עם איראן, וכאשר ההערכות בישראל הן בכל זאת שאין היתכנות להסכם לאור חוסר הנכונות של איראן להתגמש בנושאי הליבה, וגם במקביל להתעצמות הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון.
ראש הממשלה שוחח מוקדם יותר היום עם הנשיא טראמפ, שיחה שאותה הגדיר שיחה מצוינת - ואמר שטראמפ לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית, ובעיקר דיבר על שיתוף פעולה מלא.
בינתיים בישראל נערכים לכל תרחיש - גם איסוף מודיעין וכוננות קצרה לקראת קבלת אור ירוק אבל אומרים, בסופו של דבר הכל תלוי בהחלטה של הנשיא טראמפ מה לעשות אם אין עסקה.