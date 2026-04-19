ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הודיע כי ארצו תבקש היום (ראשון) באופן רשמי, בפגישת שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי ביום שלישי בלוקסמבורג, להפסיק את הסכם האסוציאציות עם ישראל. לדבריו, ממשלה שמפרה את החוק הבינלאומי או את עקרונות האיחוד האירופי אינה יכולה להיות שותפה שלו. ההסכם מהווה המסגרת המשפטית ליחסים בין ישראל לבין האיחוד.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

זהו צעד נוסף בהידרדרות היחסים עם ספרד, כאשר בשבוע שעבר תקף סנצ'ס את ישראל ואמר כי "המשפט הבינלאומי מופר בעיקר על ידי מדינה אחת - והיא ממשלת ישראל". הוא עוד ציין כי "קיימת גם תגובה בלתי חוקית לחלוטין מצד המשטר האיראני".

בהמשך לכך, ביום שישי האחרון הודיע משרד החוץ כי ספרד סולקה ממפקדת התיאום הבינלאומית בקריית גת, וזאת לאור "אובססיה אנטי-ישראלית של הממשלה במדריד". ההחלטה הגיעה בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר תואמה עם ארצות הברית. ספרד לא היססה להתבטא בבוטות נגד ישראל גם במהלך המלחמה עם איראן, ועל כך התקבלה ההחלטה בירושלים לסלקה מהמפקדה הבינלאומית.